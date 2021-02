(Di sabato 20 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Catanzaro.LIVE Palermo, le parole diin conferenza stampaArchiviate le due vittorie consecutive contro Bisceglie e Turris, il Palermo si appresta a tornare al "Renzo Barbera" per provare a dare continuità al proprio percorso. Sulla strada dei rosanero ci sarà però l'ostica compagine guidata da Antonio Calabro. Il Catanzaro milita infatti nella parte alta della classifica del girone C di Serie C, e proprio per questa ragione Robertosa bene l'importanza della gara che Lorenzoe compagni si apprestano a vivere da protagonisti. L'impegno delladel patron Dario Mirri è stato analizzato dallo stesso ex tecnico del Trapani intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Dobbiamo continuare su questa strada e capire che ci potranno anche essere momenti di ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'La squadra è maturata. Lucca deve pensare solamente a lavorare. Assenza Valente? Kanoute..'… - Mediagol : Boscaglia: 'La squadra è maturata. Lucca deve pensare solamente a lavorare. Assenza Valente? Kanoute..'… - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «La squadra ha maggiore consapevolezza. Domani sono strasicuro che faremo grandissima partita» - Ilovepa… - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Saraniti? Pensa alla squadra ed è felice per Lucca. Verrà il suo momento e farà filotto di gol importan… - WiAnselmo : #Palermo-Catanzaro, Boscaglia: 'Almici e Santana sono disponibili. Squadra che vince non si cambia? Rispondo così'… -

Ultime Notizie dalla rete : Boscaglia squadra

Per il Palermo due buone notizie e due cattive: come anticipato dal tecnico Roberto, Mario Alberto Santana e Alberto Almici saranno a disposizione per il match contro il ...con laper ...Dichiarò addirittura - quando era ancora in D - di voler arrivare in A con la nuova. Un ... Nell'ultima giornatalo ha schierato mezzala, un ruolo che potrebbe chiedergli meno compiti ...L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ampia scelta di alternative per Boscaglia. Dall’emergenza all’abbondanza in tre giorni. L’infermeria ha ridato un po’ di ossigeno ai rosan ...L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Davis Curiale, attaccante del Catanzaro, che domani sfiderà proprio il suo Palermo: Nato a Colonia, in Germania, ma il suo sangue è si ...