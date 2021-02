Ascoli-Salernitana, malore in campo per Dziczek: ambulanza in campo (Di sabato 20 febbraio 2021) Un brutto episodio ha messo in apprensione la Serie B: Patryk Dziczek, calciatore polacco dei campani ha accusato un malore in campo durante Ascoli-Salernitana. È entrata tempestivamente in campo l’ambulanza ed la partita, ovviamente, è stata interrotta per permettere il soccorso al giovane calciatore dei granata che, in quel momento, conducevano la gara sul risultato di 2-0 sul campo dei padroni di casa dell’Ascoli. Il calciatore è vigile ma ha accusato un mancamento. La gara è regolarmente ripresa al Cino e Lillo Del Duca ed il giocatore è stato portato in ospedale. IN AGGIORNAMENTO Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Un brutto episodio ha messo in apprensione la Serie B: Patryk, calciatore polacco dei campani ha accusato unindurante. È entrata tempestivamente inl’ed la partita, ovviamente, è stata interrotta per permettere il soccorso al giovane calciatore dei granata che, in quel momento, conducevano la gara sul risultato di 2-0 suldei padroni di casa dell’. Il calciatore è vigile ma ha accusato un mancamento. La gara è regolarmente ripresa al Cino e Lillo Del Duca ed il giocatore è stato portato in ospedale. IN AGGIORNAMENTO Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto qui L'articolo proviene da Metropolitan ...

