Ascoli Salernitana 0-2: i granata ritrovano la vittoria (Di sabato 20 febbraio 2021) Una doppietta di Tutino decide Ascoli-Salernitana e regala ai suoi una vittoria che mancava da ben 4 turni. Gara in gran parte dominata dai granata che hanno risolto la pratica nel primo tempo sfruttando le clamoroso ingenuità difensive dei bianconeri. Con questi tre punti i campani volano al secondo posto, mentre i marchigiani rimangono terz’ultimi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Padroni in casa in campo con il 4-3-1-2 nel quale Leali si sistema tra i pali, mentre in difesa agiscono Pucino, Brosco, Costanzo e D’Orazio. A centrocampo, Eramo, Buchel e Saric. In avanti, Sabiri dietro le punte Dionisi e Bajjic. Gli ospiti rispondono con il classico 3-5-2: Adamonis tra i pali, Aya, Gyomber e Mantovani in difesa. A centrocampo, solita cerniera composta da Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi, con Casasola e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 febbraio 2021) Una doppietta di Tutino decidee regala ai suoi unache mancava da ben 4 turni. Gara in gran parte dominata daiche hanno risolto la pratica nel primo tempo sfruttando le clamoroso ingenuità difensive dei bianconeri. Con questi tre punti i campani volano al secondo posto, mentre i marchigiani rimangono terz’ultimi. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Padroni in casa in campo con il 4-3-1-2 nel quale Leali si sistema tra i pali, mentre in difesa agiscono Pucino, Brosco, Costanzo e D’Orazio. A centrocampo, Eramo, Buchel e Saric. In avanti, Sabiri dietro le punte Dionisi e Bajjic. Gli ospiti rispondono con il classico 3-5-2: Adamonis tra i pali, Aya, Gyomber e Mantovani in difesa. A centrocampo, solita cerniera composta da Di Tacchio, Coulibaly e Capezzi, con Casasola e ...

