WandaVision | la recensione del settimo episodio | giù nell’abisso

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladeldi, la serie Marvel con protagonisti Wanda e Visione disponibile in esclusiva su Disney+. Meno due. Non possiamo che iniziare la nostradeldiricordando che ormai siamo nell'atto finale della serie di Disney+. Mancano solo due puntate, altri due venerdì e poi la storia di Wanda e Visione giungerà alla sua conclusione. Questoprepara il terreno per gli ultimi due appuntamenti. Lo fa con il solito gioco di incastri e metalinguaggio a cui la serie ci ha abituato, ma lo fa anche facendo percepire un netto stacco rispetto al resto della serie. Si potrebbe, forse, pensare che questo...

La recensione del settimo episodio di WandaVision, la serie Marvel con protagonisti Wanda e Visione disponibile in esclusiva su Disney+. Meno due. Non possiamo che iniziare la nostra recensione del se ...Il nuovo episodio di WandaVision fornisce importanti risposte ai misteri dell'Anomalia Maximoff e ci proietta nell'atto finale dello show.