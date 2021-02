Un anno di pandemia, il documentario di Sky TG24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, il documentario ‘Mai più come ieri’ che Sky TG24 manda in onda da questa sera alle 19, in occasione dell’anniversario della pandemia da Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all’interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l’esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un avvenimento epocale come quello che stiamo vivendo può averci regalato. Dal ribaltamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Otto luoghi, otto storie. Parte dal racconto di professionisti e da alcuni luoghi simbolo, evocativi del loro mondo, il‘Mai più come ieri’ che Skymanda in onda da questa sera alle 19, in occasione dell’anniversario dellada Covid 19. Con la supervisione editoriale del vicedirettore Omar Schillaci e di Daniele Moretti, a cura di Roberto Palladino, il reportage vede la regia di Flavio Maspes e uno degli anchor del canale, Paolo Fratter, a fare da raccordo fra le diverse vicende, contestualizzandole all’interno degli stravolgimenti causati dal virus. Un racconto che attraverso l’esperienza personale ed intima degli intervistati vuole rappresentare ciò che è stato tolto alla normalità delle nostre vite, ma anche ciò che un avvenimento epocale come quello che stiamo vivendo può averci regalato. Dal ribaltamento ...

RaiUno : Ad un anno esatto dall'esplosione della pandemia, uno speciale appuntamento in musica da Piazza Vecchia a Bergamo.… - emenietti : dopo un anno passato a scrivere quasi esclusivamente di coronavirus, poter raccontare un'impresa come quella di… - La7tv : #omnibus L'analisi di @AugustoMinzolin sul nuovo governo #Draghi: 'Il cambiamento era necessario, lo dicevo da più… - ANTHILIA64 : RT @RaiUno: Ad un anno esatto dall'esplosione della pandemia, uno speciale appuntamento in musica da Piazza Vecchia a Bergamo. Domenica #21… - LoreMarangoni : RT @RaiUno: Ad un anno esatto dall'esplosione della pandemia, uno speciale appuntamento in musica da Piazza Vecchia a Bergamo. Domenica #21… -

Ultime Notizie dalla rete : anno pandemia Agriturismi, Congionti (Agriturist): "Occorrono indennizzi e azioni specifiche di promozione" Le ricadute della pandemia sono state pesanti in tutto il Paese, pur con differenze a seconda della ... In Abruzzo la perdita di circa il 40% sull'anno precedente è destinata ad aumentare. In Lazio un - ...

Dopo il report dell'Istat . Crollo dei matrimoni, solo la Chiesa non si rassegna Una pandemia delle relazioni che Francesco intende affrontare con un anno speciale dedicato alla famiglia e ad Amoris laetitia . Rileggere quelle parole, individuare nuove e più efficaci modalità per ...

Nell’anno della pandemia 100mila pensionati in più. Tre proposte per il dopo Quota 100 Il Sole 24 ORE Un anno di Covid. Ecco come ha risposto il volontariato di Padova Il 19 febbraio 2020 veniva diagnosticato il primo caso a Vo’, poi le zone rosse e infine il lockdown, ma il volontariato padovano non si è fermato. il Csv di Padova e Rovigo ricorda così un anno di in ...

Dopo la covid, eviteremo luoghi affollati? - Focus.it La maggior parte degli americani sostiene che dopo la covid non abbandonerà mascherina e gel disinfettante. E manterrà la distanza dagli altri.

Le ricadute dellasono state pesanti in tutto il Paese, pur con differenze a seconda della ... In Abruzzo la perdita di circa il 40% sull'precedente è destinata ad aumentare. In Lazio un - ...Unadelle relazioni che Francesco intende affrontare con unspeciale dedicato alla famiglia e ad Amoris laetitia . Rileggere quelle parole, individuare nuove e più efficaci modalità per ...Il 19 febbraio 2020 veniva diagnosticato il primo caso a Vo’, poi le zone rosse e infine il lockdown, ma il volontariato padovano non si è fermato. il Csv di Padova e Rovigo ricorda così un anno di in ...La maggior parte degli americani sostiene che dopo la covid non abbandonerà mascherina e gel disinfettante. E manterrà la distanza dagli altri.