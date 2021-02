Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio nuova ordinanza entrerà in vigore da domenica 21 febbraio passano in zona arancione le regioni Campania Emiliagna e Molise sono ormai poche le regioni a rischio basso l’incidenza livello nazionale e lieve aumento e le reti medio sfiora uno tutto ciò ci mostra come lo scenario apparentemente stabile e in realtà in scivolamento verso un peggioramento richiede grande attenzione e soprattutto per circolazione di varianti parole del Presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro Ieri 82 mila le dosi di vaccino somministrato in aumento 15479 positivi 353 vittime in 24 ore in Italia si sono superati i 95 mila decessi dall’inizio della pandemia vertice del G7 in videocallconvocato sul tema vaccinazione pandemia dalle premier britannico Boris ...