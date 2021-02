"Totalmente in mani francesi". Prodi smaschera Conte: l'ultima vergogna, ha regalato l'Italia a Macron | Video (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Sono molto preoccupato". Se c'è una dote inContestabile in Romano Prodi, è l'esperienza sul piano geopolitico dei mercati internazionali. E in collegamento con Piazzapulita su La7, incalzato da Corrado Formigli sugli scenari e le prospettive di Fca, va dritto al punto sulla questione della fusione di Fiat Chrysler e Psa in un nuovo colosso dell'automotive, Stellantis. "Dal punto di vista strategico era necessario, Fca era troppo piccola e dunque ha una sua logica. Ma è Totalmente in mani francesi". Di fatto, uno degli ultimi "regalini" di Giuseppe Conte a Emmanuel Macron, visto che il governo uscente non ha speso una parola sulla vicenda, a differenza di quello francese che ha preso fin da subito in mano il dossier per garantire la propria fetta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Sono molto preoccupato". Se c'è una dote instabile in Romano, è l'esperienza sul piano geopolitico dei mercati internazionali. E in collegamento con Piazzapulita su La7, incalzato da Corrado Formigli sugli scenari e le prospettive di Fca, va dritto al punto sulla questione della fusione di Fiat Chrysler e Psa in un nuovo colosso dell'automotive, Stellantis. "Dal punto di vista strategico era necessario, Fca era troppo piccola e dunque ha una sua logica. Ma èin". Di fatto, uno degli ultimi "regalini" di Giuseppea Emmanuel, visto che il governo uscente non ha speso una parola sulla vicenda, a differenza di quello francese che ha preso fin da subito in mano il dossier per garantire la propria fetta di ...

Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: e sono prodotti in un modo totalmente fuori dalle mani della stragrande maggioranza delle #persone le cui vite cambieran… - illicitaeffairs : @chiarachefacose ah no io sono totalmente incapace non ho le mani collegate al cervello quindi a questo punto mi te… - MariaRo90140382 : Se anche i ballerini non molto amati dalla Celentano come Miguel sono totalmente dalla sua parte allora alzo le man… - Ghiottoenrico : @marcodimaio @renatobrunetta La conduzione, d la direzione di rete, è totalmente prima alle menzogne sparse a piene… - roeswvood : LA AMO SI STAVA METTENDO A BATTERE LE MANI TOTALMENTE RANDOM #tzvip #gfvip -