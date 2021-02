Teyonah Parris: La star di WandaVision parla del futuro dei supereroi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Variety ha recentemente parlato con Teyonah Parris del suo ruolo nella serie Disney Plus della Marvel “WandaVision”, una domanda apparentemente innocua sul regista Nia DaCosta – che è stata assunta per dirigere il prossimo film Marvel “Captain Marvel 2” – sembrava. cogliete Parris alla sprovvista. Ecco parte dell’ intervista Teyonah Parris ha parlato con Nia DaCosta? “Ehm”, dice Parris, sembrando cercare le parole giuste. “Ho parlato con Nia da Candyman Quindi … sì?”. Lei ride. “Le ho appena parlato tutto il tempo”. Nello specifico, però, DaCosta ha detto a Parris che stava parlando con la Marvel della regia di “Captain Marvel 2” e ha cercato qualche consiglio? ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Variety ha recentementeto condel suo ruolo nella serie Disney Plus della Marvel “”, una domanda apparentemente innocua sul regista Nia DaCosta – che è stata assunta per dirigere il prossimo film Marvel “Captain Marvel 2” – sembrava. coglietealla sprovvista. Ecco parte dell’ intervistahato con Nia DaCosta? “Ehm”, dice, sembrando cercare le parole giuste. “Hoto con Nia da Candyman Quindi … sì?”. Lei ride. “Le ho appenato tutto il tempo”. Nello specifico, però, DaCosta ha detto ache stavando con la Marvel della regia di “Captain Marvel 2” e ha cercato qualche consiglio? ...

