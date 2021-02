Per l’Atalanta Napoli e Real Madrid in tre giorni: Hateboer out, ci sarà Maehle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sperava di ricevere buone notizie Gian Piero Gasperini da Hans Hateboer: l’esterno è volato in Olanda per una visita di controllo al metatarso del piede sinistro infortunato nel match vinto dall’Atalanta a San Siro contro il Milan. Era il 23 gennaio. Hateboer è rientrato a Bergamo mercoledì 17 febbraio, col piede ingessato. Serviranno dieci giorni di riposo col gesso, poi si potranno ripetere gli esami approfonditi che daranno delle risposte più certe. L’olandese spera di evitare l’intervento chirurgico per non mettere la parola fine alla sua stagione e per non saltare l’Europeo di giugno-luglio. Ma non è detto che la terapia conservativa sulla quale si è scelto di puntare ora, funzioni. Quel che è certo è che Hateboer resterà fermo ai box almeno per un altro mese, saltando di fatto sia il match ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sperava di ricevere buone notizie Gian Piero Gasperini da Hans: l’esterno è volato in Olanda per una visita di controllo al metatarso del piede sinistro infortunato nel match vinto dala San Siro contro il Milan. Era il 23 gennaio.è rientrato a Bergamo mercoledì 17 febbraio, col piede ingessato. Serviranno diecidi riposo col gesso, poi si potranno ripetere gli esami approfonditi che daranno delle risposte più certe. L’olandese spera di evitare l’intervento chirurgico per non mettere la parola fine alla sua stagione e per non saltare l’Europeo di giugno-luglio. Ma non è detto che la terapia conservativa sulla quale si è scelto di puntare ora, funzioni. Quel che è certo è cheresterà fermo ai box almeno per un altro mese, saltando di fatto sia il match ...

ZZiliani : Considerando il valore dei 3 avversari e i titolari che a #Pioli ogni volta mancavano, delle 3 partite perse (… - stefanomancone : @Carloalvino Ma dai che stanno spompati fino al midollo! Non ho mai visto il capitano sbagliare una quantità indust… - mikypocho000 : @erosazzurro @vincentmeridio Anche 2 settimane fa con verona, oppure col genoa, o con lo spezia, con il torino, con… - murodanesekjaer : @mick_napoli_ Per il derby quasi quasi firmerei, per l atalanta non so, se vi difendete bene loro nelle ultime gior… - Andrea842631710 : Per me con l’Atalanta giochiamo 3421. Koulibaly nei 3 dietro sperando guarisca dal Covid. Insigne e Fabian dietro ad osimhen. -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Atalanta SNAI – Coppa Italia: semifinali al fotofinish Juve e Atalanta prenotano la finale Fortune Italia