Omicidio del 17enne a Formia, scattano i domiciliari per il 16enne di Casapulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Arresti domiciliari per C.B., il 16enne di Casapulla fermato con l'accusa di aver ucciso Romeo Bondanese, 17enne di Formia, al culmine di una lite la sera di martedì, vicino al McDonald' si di Via Vitruvio. Il ragazzo è accusato, in maniera provvisoria, di Omicidio preteritenzionale. Il minorenne è stato ascoltato dal giudice Falzone, accompagnato dagli avvocati Luigi Tecchia e Mariano Di Monaca. Udienza fiume, circa due ore nelle quali il minorenne, addolorato e in lacrime, ha spiegato la sua versione dei fatti, ha parlato di una rissa in maniera confusa confermando che non aveva alcuna intenzione di uccidere il coetaneo. Fermo convalidato comunque e arresti domiciliari col minorenne che può tornare nella sua abitazione di ...

