Novavax in forte rialzo dopo accordo con GAVI per distribuzione vaccini

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda biotech statunitense, guadagna oltre il 7% nel pre-market, in previsione di una seduta in positivo,aver stretto una partnership con, l’Alleanza Globale per ifornirà oltre 1,1 miliardi di dosi aall’interno del programma COVAX, il programma globale il cui obiettivo è garantire che le persone di tutto il mondo, anche nei Paesi più poveri, abbiano accesso aicontro la Covid-19. Le dosi di vaccino saranno prodotte e distribuite a livello globale dae Serum Institute of India (SII). Il vaccino diha riportato risultati promettenti e la sua sperimentazione procede in due studi clinici di Fase III negli Stati Uniti, Messico e Regno Unito. La società ...