Monte Velino | trovati i corpi dei quattro escursionisti dispersi in Abruzzo

fattoquotidiano : Escursionisti dispersi sul Monte Velino dopo una valanga: trovato il corpo di una dei quattro - SkyTG24 : Monte Velino, trovato il corpo di uno dei 4 escursionisti dispersi in Abruzzo - RaiNews : Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi - MarcoMigliori80 : RT @MediasetTgcom24: Ritrovati corpi di tutti gli escursionisti dispersi sul Monte Velino #montevelino - ekuonews : Monte Velino: ritrovati i corpi di tutti e quattro i dispersi -

Sulla strada bianca che porta alBicchero erano state ritrovate le auto degli escursionisti, le squadre avevano seguito le orme ma poi a 1.600 metri quelle tracce non si vedevano più, ...Le speranze di ritrovare in vita gli escursionisti scomparsi sulun mese fa erano poco, ma ora il filo si è spezzato. Stamani, il corpo di uno dei quattro è stato ritrovato. È quello della 25enne Valeria Mella. l ritrovamento è avvenuto questa mattina ...L’AQUILA – Sono stati ritrovati tutti e tre i corpi dispersi dal 24 gennaio scorso sul Velino in Val Majelama. In precedenza, questa mattina, era stata trovata la salma di Valeria Mella, 25enne, ora s ...Sono tre i corpi individuati questa mattina dalle squadre del soccorso Alpino a Valle Majelama, dove da quasi un mese si cercano i 4 escursionisti dispersi ...