Maria De Filippi su Sanremo 2021: “Non ho capito perché non lo possano fare con il pubblico” (Di venerdì 19 febbraio 2021) RTL 102.5 accoglie il parere di Maria De Filippi su Sanremo 2021. Il Festival numero 71 passerà alla storia per essere il primo – e si spera unico – Festival di Sanremo nel corso della pandemia Covid-19. Per motivi di sicurezza, la kermesse canora andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo senza pubblico. Bocciata la possibilità del pubblico distanziato, così come l’idea dei figuranti in sala. Maria De Filippi su Sanremo 2021 si interroga proprio sul motivo della negazione del pubblico in teatro. La conduttrice Mediaset osserva che in Rai non mancano di certo i programmi con il pubblico e non riesce a spiegarsi come mai non sia consentito, invece, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) RTL 102.5 accoglie il parere diDesu. Il Festival numero 71 passerà alla storia per essere il primo – e si spera unico – Festival dinel corso della pandemia Covid-19. Per motivi di sicurezza, la kermesse canora andrà in scena al Teatro Ariston disenza. Bocciata la possibilità deldistanziato, così come l’idea dei figuranti in sala.Desusi interroga proprio sul motivo della negazione delin teatro. La conduttrice Mediaset osserva che in Rai non mancano di certo i programmi con ile non riesce a spiegarsi come mai non sia consentito, invece, ...

rtl1025 : 'Ho sentito il pezzo di @Gaia_Gozzi, non credo che vada a #Sanremo2021 con lo spirito di piazzarsi, ma ci va per la… - rtl1025 : '#Sanremo2021? Dal punto di vista dello spettacolo fare il Festival col pubblico non si capisce perché no, è incomp… - thequeenlessia : RT @lusurpateur_: È tutto iconico in questa clip: il cast del primo mitico GF con un esordiente Rocco Casalino, Maria De Filippi fuori dagl… - KSeregni : RT @lusurpateur_: È tutto iconico in questa clip: il cast del primo mitico GF con un esordiente Rocco Casalino, Maria De Filippi fuori dagl… - AgenziaOpinione : RTL 102.5 * MARIA DE FILIPPI: « QUESTO ANNO DI PANDEMIA IO L’HO VISSUTO MALE, CON PAURA E ANSIA / SANREMO? NON HO C… -