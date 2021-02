LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 7-5, Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo vola in Finale e affronterà Djokovic (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Medvedev chiude quindi con 17 ace, l’88% dei punti vinti al servizio, 46 vincenti e 21 errori non forzati. Per il russo si tratta del 20° successo consecutivo, tenendo conto della chiosa del 2020 e l’ultima sconfitta risale ai quarti di Finale del torneo di Vienna dove perse contro il sudafricano Kevin Anderson. Si tratta, inoltre, del sesto successo in sette incontri del russo contro il greco. Medvedev è anche il terzo russo a raggiungere l’atto conclusivo di questo Slam, dopo Kafelnikov (1999-2000) e Safin (2002, 2004, 2005). FINISCE QUI! 6-4 6-2 7-5 per Medvedev e niente da fare per ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport.chiude quindi con 17 ace, l’88% dei punti vinti al servizio, 46 vincenti e 21 errori non forzati. Per ilsi tratta del 20° successo consecutivo, tenendo conto della chiosa del 2020 e l’ultima sconfitta risale ai quarti didel torneo di Vienna dove perse contro il sudafricano Kevin Anderson. Si tratta, inoltre, del sesto successo in sette incontri delcontro il greco.è anche il terzoa raggiungere l’atto conclusivo di questo Slam, dopo Kafelnikov (1999-2000) e Safin (2002, 2004, 2005). FINISCE QUI! 6-4 6-2 7-5 pere niente da fare per ...

zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas 6-4 6-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: dominio incontrastato per l’ultimo vincitore delle… - gnk_fans : #AusOpen ho appena aperto il live score e già è una mattanza o quasi. Medvedev avanti 64 62 - infoitsport : LIVE Medvedev-Tsitsipas, Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo parte favorito - infoitsport : Australian Open 2021, LIVE: Medvedev vince il primo set - zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas 3-2 Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo si prende il break nel quinto gioco -… -