Latina e Provincia, 74 nuovi casi e 3 morti. Ecco i dati di oggi Comune per Comune (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono 74 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 9 ad Aprilia, 9 a Cisterna, 7 a Fondi, 7 a Formia, 2 a Gaeta, 13 a Latina, 1 a Lenola, 3 a Maenza, 2 a Minturno, 1 a Norma, 1 a Pontinia, 1 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 1 Sermoneta, 2 a Sezze, 4 a Spigno Saturnia, 9 a Terracina. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione dal 22 febbraio? Le ultime notizie sul monitoraggio Sono 3 i pazienti deceduti: uno residente ad Aprilia, uno a Maenza e uno a Pontinia. Nelle ultime 24 ore, invece, si sono registrati 204 guariti. su Il Corriere della Città.

