La scoperta di «amare tutto» ma non troppo

Nella storia della letteratura di viaggio i vagabondi sono sempre stati descritti come forieri di sfortune, persone non gradite, poco più che bestie di cui diffidare. Accadeva perché non indossavano una maschera. Che cosa si intendeva per maschera? La somma delle norme etico-sociali che costituivano il legame evidente dell'individuo con la sua società, la sua appartenenza a un gruppo etnico. La maschera rendeva un soggetto immediatamente riconoscibile, di conseguenza affidabile, di conseguenza accettabile. Il forestiero, al contrario, risultava privo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

