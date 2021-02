La Pupa e il Secchione, un concorrente torna a sorpresa: cos’ha fatto? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un concorrente eliminato da La Pupa e il Secchione torna a sorpresa nel programma: di chi si tratta? Ecco che cos’ha fatto. Grandissima sorpresa assolutamente inaspettata durante la puntata di ieri sera de La Pupa e il Secchione: un concorrente che era stato eliminato settimana scorsa, infatti, è tornato assolutamente a sorpresa all’interno della casa Leggi su youmovies (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uneliminato da Lae ilnel programma: di chi si tratta? Ecco che. Grandissimaassolutamente inaspettata durante la puntata di ieri sera de Lae il: unche era stato eliminato settimana scorsa, infatti, èto assolutamente aall’interno della casa

Notiziedi_it : La Pupa e Il Secchione 2021, eliminati quinta puntata del 18 febbraio: ecco chi sono | Video Mediaset - Notiziedi_it : La Pupa e il Secchione 2021 in streaming: rivediamo la puntata del 18 febbraio 2021 | Video Mediaset - zazoomblog : ‘La Pupa e il Secchione e viceversa 2? quinta puntata: quattro coppie volano in finale Andrea De Santis torna per f… - zazoomblog : La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021 semifinale: eliminati Paolella e Manuel - #Secchione #Viceversa… - KhalPharmakon : I've just watched episode S02 | E05 of La pupa e il secchione e viceversa! #lapupaeilsecchioneeviceversa… -