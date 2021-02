La gioia europea e l’inizio dell’incubo | un anno fa Atalanta-Valencia 4-1

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Di solito si dice che “sembra ieri, ma è già passato un”. In questo caso invece non sembrano trascorsi solo dodici messi. Sembra passata una vita. Unfa, era il 19 febbraio 2020, al Meazza di Milano l’giocava una delle sue partite più esaltanti battendo il4-1 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Quella è stata l’ultima partita disputata dai nerazzurri col pubblico presente sugli spalti. Leggi anche Lo scatto L’omaggia i suoi tifosi dopo il 4-1 al: “Grazie a chi ci ha sostenuto” Quel 19 febbraio la vita scorreva come sempre. Quasi come se nulla fosse. Quasi, appunto, perché il Coronavirus iniziava a insinuarsi nelle nostre vite senza scalfirle più di tanto. In quei giorni sembrava un affare solo cinese. Il virus è ...