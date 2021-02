Konami Shop: un nuovo store (di gadget!) online per la compagnia giapponese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Konami ha finalmente deciso di aprire uno Shop online: non si tratta, però, di una piattaforma digital, ma di una rivendita di gadget e abbigliamento brandizzato. Lo ha annunciato oggi la compagnia giapponese, lanciando direttamente sulla rete il negozio virtuale, sviluppato congiuntamente a all'agenzia americana WAYPOINT. Lo store, attualmente già attivo ma "in rodaggio" offre una vasta gamma di prodotti a marchio Konami, che vanno dall'abbigliamento ai gadget, dagli accessori agli oggetti da collezione. Un po' tutti i brand e le IP più note saranno contemplate, nel tempo: dagli scontati Castlevania, Metal Gear e PES, a titoli decisamente più di nicchia e da hardcore fan, come Gambare! Goemon, Suikoden o addirittura Sunset Riders. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha finalmente deciso di aprire uno: non si tratta, però, di una piattaforma digital, ma di una rivendita di gadget e abbigliamento brandizzato. Lo ha annunciato oggi la, lanciando direttamente sulla rete il negozio virtuale, sviluppato congiuntamente a all'agenzia americana WAYPOINT. Lo, attualmente già attivo ma "in rodaggio" offre una vasta gamma di prodotti a marchio, che vanno dall'abbigliamento ai gadget, dagli accessori agli oggetti da collezione. Un po' tutti i brand e le IP più note saranno contemplate, nel tempo: dagli scontati Castlevania, Metal Gear e PES, a titoli decisamente più di nicchia e da hardcore fan, come Gambare! Goemon, Suikoden o addirittura Sunset Riders. Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Konami Shop: un nuovo store (di gadget!) online per la compagnia giapponese - Eurogamer_it : #Konami Shop: un nuovo store (di gadget!) online per la compagnia giapponese - ItaliaPes : Konami apre shop ufficiale merchandising: non manca PES - italiatopgames : Konami apre shop ufficiale merchandising: non manca PES - GamingTalker : Konami apre il suo negozio ufficiale, il Official Konami Shop -