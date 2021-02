Il signore degli anelli: Peter Jackson ha fatto trapelare lo script per liberarsi di Harvey Weinstein (Di venerdì 19 febbraio 2021) Peter Jackson ha deliberatamente fatto trapelare la sceneggiatura dei suoi primi due film de Il signore degli anelli per tenere lontano dal progetto Harvey Weinstein. Il regista Peter Jackson avrebbe deliberatamente fatto trapelare la sceneggiatura de Il signore degli anelli per tenere lontano dal progetto Harvey Weinstein. In origine, Miramax, di proprietà dei fratelli Bob e Harvey Weinstein, voleva realizzare due film tratti dall'opera di Tolkien. Dopo la loro uscita di scena, Peter Jackson ha stretto un accordo con ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)ha deliberatamentela sceneggiatura dei suoi primi due film de Ilper tenere lontano dal progetto. Il registaavrebbe deliberatamentela sceneggiatura de Ilper tenere lontano dal progetto. In origine, Miramax, di proprietà dei fratelli Bob e, voleva realizzare due film tratti dall'opera di Tolkien. Dopo la loro uscita di scena,ha stretto un accordo con ...

trash_italiano : SOLO OGGI 10400€ DI STRISCIONI. SIGNORE DEGLI AEREI SUL #GFVIP SEI IL MIO EROE. - _lety_22_ : RT @belometti_sara: #proteccsamusbrelo perché un giorno sono sicura convincerà Evandro a guardare Harry Potter e il signore degli anelli - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il signore degli anelli: Peter Jackson ha fatto trapelare lo script per liberarsi di Harvey Weinstein… - EhysonoEmi : Il signore degli anelli #proteccsamusbrelo - duesoli : RT @differita: @santa_slavina L'altro giorno ho portato degli abiti ai cassoni gialli per la raccolta. Un signore si è avvicinato per chied… -