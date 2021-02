I numeri sono stabili | ma preoccupano i focolai a causa delle varianti

Radio1Rai : #Covid 'Le varianti potrebbero cambiare ordine di efficacia dei vaccini nei confronti del virus. Sappiamo che… - lastknight : Cellulare e Mail dei vaccinati campani? Sono Online! ?? Tutti i numeri di cellulare e le email dei vaccinandi o vacc… - riotta : Lista ministri #Draghi ritarda perché Pd Lega FI Grillo sono ancora incerti su numeri e calibri da candidare. Il P… - Adeleblabla : Io sono ignorante dico solo è una crudeltà estrema solo il concepire la fine della libertà ed essere schiavi ora an… - sbrumali : RT @Mezzorainpiu: 'Ci siamo abituati a dei numeri e ci sembrano bassi, ma sono alti rispetto a quello che riusciamo a tracciare e monitorar… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri sono

La Gazzetta del Mezzogiorno

Puntano ad aggregare ex pentastellati chenel Misto per dar vita ad ' Alternativa '. Ma l'operazione - si legge - è in forse, non tanto per una mancanza di, quanto per le manovre in corso ...Commenta per primo Dieci sconfitte nelle ultime tredici partite in campionato, 14 ko in 23 gare: idella stagione del Cagliari, ora a - 5 dal quartultimo posto,sempre più terribili. Tanto che, dopo la debacle contro il Torino, i sardi potrebbero presto invertire la guida. E' a serio ...Al Campionato mondiale «corporate» iscritti manager amatoriali (anche italiani) e 36 Grandi Maestri. Lo studioso Capece: «Un gioco che aiuta nella vita e nel lavoro» ...Erano partiti in 339, dopo tre anni sono 245. Novantaquattro defezioni in 36 mesi. Numeri da record per la diaspora grillina. Perso per strada quasi il 28% dei seggi. Per loro fortuna, nel marzo del..