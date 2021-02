I Care A Lot | su Prime Video in streaming da oggi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ia Lot, acclamato al Toronto Film Festival, arriva suda: nel cast Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González e l'icona Dianne Wiest. Acclamato dalla critica al debutto al Toronto Film Festival 2020, l'atteso dark comic thriller Ia Lot, con Rosamund Pike (Gone Girl), Peter Dinklage (Game of Thrones), Eiza González (Baby Driver) e Dianne Wiest (Parenti, amici e tanti guai, Edward mani di forbice), sbarca insu Amazona partire da19 febbraio. Il film è una produzione Black Bear Pictures, scritto e diretto da J Blakeson (The Disappearance of Alice Creed). STXinternational ha acquisito i diritti internazionali sul film, come parte di un accordo di licenza in esclusiva con la Black ...

"I am a fucking lioness", dice Marla Grayson al termine del monologo (molto primi anni Duemila, e un po' Adam McKay ) che apre I. Le leonesse si distinguono dai leoni per non avere la criniera: eppure i capelli di Marla, in questo film, sono importantissimi. Sono la prima cosa che vediamo di lei, inquadrata in primo ...è un thriller astuto, girato - e scritto - con quel genere di eleganza che non eccede, ma sa mantenersi coerente, ha un obiettivo e lo persegue. Dalla parte del regista e sceneggiatore, ...La recensione di I Care a Lot: Rosamund Pike e Peter Dinlkage strepitosi nel ruolo di due mostri che fanno a gara di sociopatia in un sistema che premia il più aggressivo; dal 19 febbraio su Amazon Pr ...Arriva in streaming su Amazon Prime Video dal 19 febbraio un thriller venato di umorismo nero e satira sociale divertente e sorprendente. Oltre a Pike (nominata al Golden Globe) e Dinklage, nel cast c ...