Grande Fratello Vip, anticipazioni del 19 febbraio: novità e colpi di scena (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 19 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con tanti colpi di scena. Il “Grande Fratello Vip” torna in prima serata su Canale 5 questa sera, venerdì 19 febbraio. La data del 1 marzo, in cui avverrà la tanto attesa finale del reality, si avvicina sempre di più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 19, andrà in onda una nuova puntata delVip con tantidi. Il “Vip” torna in prima serata su Canale 5 questa sera, venerdì 19. La data del 1 marzo, in cui avverrà la tanto attesa finale del reality, si avvicina sempre di più L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - Robertadistasi1 : RT @although2GR84U: Comunque questo è poco ma sicuro, loro due sono a mani basse i protagonisti e vincitori morali di questo Grande Fratell… - giada95058082 : RT @_fuoridiluvia_: Io oggi che scendo a cinecittà a bruciare lo studio del grande fratello se questo minchia di televoto non lo vince Giu… -