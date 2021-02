Giulia Salemi sbronza? "Quando esce di qua...". Commento-horror al GfVip, un terremoto: cacciato a un passo dalla finalissima? (Di venerdì 19 febbraio 2021) La battuta di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi non è delle migliori. Anzi è pessima. “È come Amy Winehouse”, dice Zorzi. “Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano Quando esce”. Queste parole alzano un polverone al Grande Fratello Vip, scatenano una vera polemica che anima questi ultimi giorni del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una polemica che potrebbe portare ad un vero e proprio caso mediatico. Tutto avviene in una conversazione privata, che Giulia non ascolta. “Giulia oggi zompa a piedi pari l'aperitivo perché altrimenti, uscita da qua, dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”, continua Zorzi. E sui social esplode la polemica, che divide la Rete. I fan di Zorzi, però, prendono le sue difese mentre quelli di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) La battuta di Tommaso Zorzi sunon è delle migliori. Anzi è pessima. “È come Amy Winehouse”, dice Zorzi. “Non ce la fa. Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano”. Queste parole alzano un polverone al Grande Fratello Vip, scatenano una vera polemica che anima questi ultimi giorni del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Una polemica che potrebbe portare ad un vero e proprio caso mediatico. Tutto avviene in una conversazione privata, chenon ascolta. “oggi zompa a piedi pari l'aperitivo perché altrimenti, uscita da qua, dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”, continua Zorzi. E sui social esplode la polemica, che divide la Rete. I fan di Zorzi, però, prendono le sue difese mentre quelli di ...

