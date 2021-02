GF Vip | roba forte a poco dalla finale La voce boom | “Un provvedimento disciplinare…”

danitrash77 : Altra roba su EliGreg: Lei al GF VIP era come Damante al GF VIP 1 ovvero non creava dinamiche ma le subiva, tipo… - _biotoxin_ : @BITCHYFit “Amore ma sei una vip”? Cosa fa Soleil? Sponsorizza della roba Cosa ha fatto Rosy? L’attrice. Soleil qu… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: 'Nemmeno ti guarda, sei stata tu'. Roba violenta: cr… - psychotoni67 : #isolitiignoti Bè tornare a scrivere dopo un po' di tempo sentendo l'ignoto che viene scambiata per un VIP è tanta roba! Buonasera a tutti/e - SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip, 'una fi*** stupenda. Voglio farmela'. Dayane Mello, cosa le... -

Ultime Notizie dalla rete : Vip roba

Liberoquotidiano.it

...della sua esperienza nella casa del GF, ma finora non si sarebbe fatto avanti per rispetto nei suoi confronti: 'Te l'ho detto, che è una cosa di chimica oltre che fisica. Diciamo che è una...Diciamo che è unaemotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c'è qualcosa tra di noi'. Giulia Salemi 'confusa' al GF: 'Ci ho messo la lingua, pensavo fossi Pierpaolo…'...Sempre più vicini Rosalinda e Andrea che in un momento di solitudine sotto le coperte, si sono lasciati andare a confessioni notturne ...Diciamo che è una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi“. GF Vip, Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò: “C’è qualcosa tra di noi”. Nonostante la tensione ...