GF Vip | a pochissimo dalla puntata si viene a scoprire tutto | quel che è successo è davvero MOLTO grave

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Al “Grande Fratello Vip”, il televoto che vede protagoniste Giulia Salemi e Stefania Orlando è stato sospeso e per Samantha De Grenet potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare. Da un paio di giorni, ufficialmente a causa di un problema tecnico, il televoto che vede scontrarsi Giulia Salemi e Stefania Orlando al “Grande Fratello Vip”, risulta essere bloccato. Attualmente, sarebbe possibile votare tramite sms, esprimendo fino ad un massimo di sette preferenze, ma non attraverso l’app ed il sito ufficiale del reality show. Dietro a questo anomalo blocco, come riportato da Gabriele Parpiglia su Twitter, potrebbe esserci l’arrivo di un provvedimento disciplinare per uno dei concorrenti. Tale decisione sarebbe stata presa nelle ultime ore dal “Grande Fratello”. Il concorrente in questione è Samantha De Grenet, rea di avere pronunciato una frase infelice su Andrea Zelleta, ...