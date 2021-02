F1 | annunciate le mescole per i 23 GP del 2021

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Pirelli ha reso noto nella giornata odierna leche porterà nei vari GP della stagione che ci apprestiamo a vivere. Dal Bahrain ad Abu Dhabi saranno 23 gli impegni della massima formula che al momento è riuscita a fronteggiare i primi cambi dovuti all’emergenza sanitaria. Per ogni fine settimana, tra i 5 tipi a disposizione, la fabbrica milanese proporrà ai team 3 tipologie. La più dura di ogni fine settimana manterrà la banda bianca, la media avrà la classica colorazione gialla, mentre la più morbida resterà indicata con il colore rosso. Non vi saranno dei ‘salti di mescola’. Pirelli mantiene dunque la medesima organizzazione del 2020, un metodo più chiaro e comprensibile per tutti. La combinazione più adottata dal fornitore italiano sarà C2, C3, C4. Questa opzione la vedremo in 12 dei 23 appuntamenti del Mondiale e caratterizzerà le due tappe italiane di Imola ...

