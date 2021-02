Esami di maturità 2021, come saranno: niente scritti e un ampio elaborato da presentare all’orale (Di venerdì 19 febbraio 2021) niente prove scritte, soltanto l’orale. L’esame di maturità 2021 ricalcherà quello dell’anno precedente. Lo ha sottolineato il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera. Non parlategli però di semplice tesina: “Non ne voglio sentir parlare!”, tuona a domanda precisa. “I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni – spiega il neo ministro – dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti”. “Da qui – spiega – comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 febbraio 2021)prove scritte, soltanto l’orale. L’esame diricalcherà quello dell’anno precedente. Lo ha sottolineato il nuovo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in un’intervista al Corriere della Sera. Non parlategli però di semplice tesina: “Non ne voglio sentir parlare!”, tuona a domanda precisa. “I maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di cinque anni – spiega il neo ministro – dovranno preparare un, personalizzato, sulle materie di indirizzo concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti”. “Da qui – spiega – comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Consentiremo loro di esprimere quanto hanno maturato e compreso nel corso degli anni anche con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Esami maturità Scuola, Bianchi: 'Esame di maturità 2021 senza scritti, un elaborato per l'orale' - - > Leggi Anche Sicurezza, cattedre, didattica: ecco le richieste dei presidi al ministro Bianchi Tra gli obiettivi di Bianchi non c'è soltanto una veloce soluzione per gli esami di maturità, ma la ...

Maturità 2021, come si svolgerà l'esame: il ministro Bianchi annuncia l'ordinanza ... quindi formata dagli stessi insegnanti che, nelle prossime settimane, saranno chiamati a riunirsi per decidere chi, tra essi, parteciperà agli esami per la Maturità 2021 . Quanto, invece, all'...

Esame di Stato professionisti 2020, seconda sessione: unica prova orale LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi