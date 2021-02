Covid | Codogno un anno dopo- memoriale ricorda vittime pandemia 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - La location scelta, ha precisato il sindaco, "è un luogo di passaggio in una zona residenziale, frequentata da famiglie, un luogo che non è solo un monumento ma che può essere vissuto da tutti, un luogo, mi piace dire, di aggregazione”. Ilsarà composto di tre piastre di diverse dimensioni, (la più alta di due metri e 80) in acciaio, materiale scelto perché 'eterno', così come deve essere il ricordo delledella. Le tre piastre rappresentanoe le sue due frazioni. Al centro dell'area ci sarà un'installazione commemorativa e intorno fiori e piante, curati dalla Cooperativa Amicizia, a manifestare la rinascita e la vita che riparte e a simboleggiare una memoria che si rinnova perennemente e vive nel contesto cittadino. Nell'area verde ci sarà inoltre un melo cotogno (albero ...