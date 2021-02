Covid, a ognuno il suo virologo preferito: ce n’è per tutti i gusti (e per tutte le simpatie politiche) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Li riconosco dalla voce. E udendoli, so cosa diranno. Cosa mi aspetto che mi dicano, e infatti me lo dicono. Se sono stanco di star chiuso in casa, c’è quello di Genova che mi assicura l’uscita. Se sono prudente e timoroso, quello di Milano mi conforta. Se sono intransigente, quello di Padova. Se amo l’equidistanza, un po’ di qua e un po’ di là, mi metto ad ascoltare lei che sorridendo mi fa sentire un po’ di qua e un po’ di là. La virologia, l’immunologia e le scienze derivate compongono il quadretto perfetto per ricondurre ciascuno di noi – come fosse il gioco del Monopoli – alla casella di partenza delle nostre convinzioni. I giornalisti li pescano dal bouquet delle offerte: lo vuoi contro Conte? Ecco Bassetti, l’infettivologo di Genova. Vuoi difendere la Lombardia da ogni accusa? Prenditi il milanese Pregliasco e saranno rose senza spine. Vuoi la polemica? C’è Galli. Vuoi un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Li riconosco dalla voce. E udendoli, so cosa diranno. Cosa mi aspetto che mi dicano, e infatti me lo dicono. Se sono stanco di star chiuso in casa, c’è quello di Genova che mi assicura l’uscita. Se sono prudente e timoroso, quello di Milano mi conforta. Se sono intransigente, quello di Padova. Se amo l’equidistanza, un po’ di qua e un po’ di là, mi metto ad ascoltare lei che sorridendo mi fa sentire un po’ di qua e un po’ di là. La virologia, l’immunologia e le scienze derivate compongono il quadretto perfetto per ricondurre ciascuno di noi – come fosse il gioco del Monopoli – alla casella di partenza delle nostre convinzioni. I giornalisti li pescano dal bouquet delle offerte: lo vuoi contro Conte? Ecco Bassetti, l’infettivologo di Genova. Vuoi difendere la Lombardia da ogni accusa? Prenditi il milanese Pregliasco e saranno rose senza spine. Vuoi la polemica? C’è Galli. Vuoi un ...

