Champions League, i diritti streaming vanno a Mediaset: ecco cosa cambia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mediaset annuncia di aver acquistato i diritti per la trasmissione in streaming della Champions League fino al 2024. Dopo l’addio a Premium sul digitale, l’azienda di Cologno si sposta su Internet conquistando la possibilità di trasmettere 104 match su 137 sulla nuova piattaforma pay che dovrebbe essere creata ex novo o integrata all’offerta di Infinity. All’interno dell’offerta, Mediaset ha strappato anche la possibilità di trasmettere una partita in chiaro per ogni turno, come già successo nel corso degli ultimi tre anni. «È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa - nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT - riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021)annuncia di aver acquistato iper la trasmissione indellafino al 2024. Dopo l’addio a Premium sul digitale, l’azienda di Cologno si sposta su Internet conquistando la possibilità di trasmettere 104 match su 137 sulla nuova piattaforma pay che dovrebbe essere creata ex novo o integrata all’offerta di Infinity. All’interno dell’offerta,ha strappato anche la possibilità di trasmettere una partita in chiaro per ogni turno, come già successo nel corso degli ultimi tre anni. «È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa - nonostante la grandissima concorrenza suisportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor OTT - riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di ...

