Ascolti TV | Giovedì 18 febbraio 2021 Che Dio Ci Aiuti impera 22 9% | disastro Canale 5 6 5% Male Panariello e Giallini 4 2% Focus spaziale al 4 2%

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Che Dio CiNella serata di ieri,18, su Rai1 la fiction Che Dio Ciha conquistato 5.516.000 spettatori pari al 22.9% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.699.000 – 21.3%; secondo episodio: 5.352.000 – 24.8%). Su5 Animali fantastici e dove trovarli ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 819.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha intrattenuto 1.436.000 spettatori con il 7.5% (presentazione dalle 21.28 alle 21.44: 1.227.000 – 4.4%). Su Rai3 – dalle 21.34 alle 23.50 – la seconda puntata di Lui è Peggio di me - con ospiti tra gli altri Paolo Bonolis e Il Volo – ha raccolto davanti al video 975.000 spettatori pari ad ...

Da segnalare ieri sera il risultato di Focus con #MissionePerseverance in diretta da Marte: 1.103.000 spettatori (4.2%)

