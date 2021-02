Anticipazioni GF Vip di stasera, Rosalinda Cannavò vuole abbandonare: “Non ce la faccio più” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò vuole lasciare il Grande Fratello Vip 5 Nelle ultime ore Rosalinda Cannavò ha avuto un forte crollo emotivo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per quale ragione? A far innervosire la 28enne messinese sono state le varie battutine velenose di Dayane Mello fino a farla crollare. Infatti, l’attrice siciliana, di recente, si è buttata sul letto piangendo interrottamente. Al suo fianco c’era il neo fidanzato Andrea Zenga, il quale ha provato a tirarla su di morale, ma purtroppo non ci è riuscito. A quel punto, tra un singhiozzo e l’altro, la ragazza ha confessato di non riuscire più a stare dentro il loft di Cinecittà per tutta tensione accumulata. “Non ce la faccio più…Sono pure stanca…E’ una situazione difficile…Voglio andare a casa!”, ha asserito l’ex ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 19 febbraio 2021)lasciare il Grande Fratello Vip 5 Nelle ultime oreha avuto un forte crollo emotivo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per quale ragione? A far innervosire la 28enne messinese sono state le varie battutine velenose di Dayane Mello fino a farla crollare. Infatti, l’attrice siciliana, di recente, si è buttata sul letto piangendo interrottamente. Al suo fianco c’era il neo fidanzato Andrea Zenga, il quale ha provato a tirarla su di morale, ma purtroppo non ci è riuscito. A quel punto, tra un singhiozzo e l’altro, la ragazza ha confessato di non riuscire più a stare dentro il loft di Cinecittà per tutta tensione accumulata. “Non ce lapiù…Sono pure stanca…E’ una situazione difficile…Voglio andare a casa!”, ha asserito l’ex ...

zazoomblog : GF Vip anticipazioni 19 febbraio: confronto tra Dayane Mello e Adua del Vesco - #anticipazioni #febbraio:… - zazoomblog : GF Vip anticipazioni 19 febbraio: confronto tra Dayane Mello e Adua del Vesco - #anticipazioni #febbraio:… - Giornaleditalia : Grande Fratello Vip, anticipazioni 19 febbraio: eliminazione e...caos in casa - infoitcultura : Anticipazioni GF Vip, Rosalinda Cannavò abbandona? “Non ce la faccio più” - Rojname_com : Stasera in tv, GF Vip: Giuliano entra nella casa per Rosalinda? Anticipazioni [Yahoo] -