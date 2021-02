Altaroma, al via la kermesse (digitale) 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al via la nuova edizione di Altaroma, l’appuntamento fashion Made in Italy che, causa Covid, ha lanciato l’evento in diretta streaming. Un approccio ormai consono al mondo della moda, che ha dovuto sottostare alle direttive anti-contagio e dare una nuova forma alle proprie sfilate. L’appuntamento con Altaroma è partito il 18 febbraio e si concluderà il 20 febbraio, pochi giorni ma intensi: un evento che parte prima da Roma, poi Firenze e infine Milano (la Milano Fashion Week partirà il 23 febbraio). Durante il talk di apertura di Altaroma, la presidente Silvia Venturini Fendi ha spiegato: “Roma fa parte di un sistema tripolare che si integra con Milano e Firenze ed ha un ruolo complementare e non competitivo. L’Italia resterà sempre il paese dei campanili, ma può essere punto di forza: in questo caso tre poli della moda hanno un senso. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 19 febbraio 2021) Al via la nuova edizione di, l’appuntamento fashion Made in Italy che, causa Covid, ha lanciato l’evento in diretta streaming. Un approccio ormai consono al mondo della moda, che ha dovuto sottostare alle direttive anti-contagio e dare una nuova forma alle proprie sfilate. L’appuntamento conè partito il 18 febbraio e si concluderà il 20 febbraio, pochi giorni ma intensi: un evento che parte prima da Roma, poi Firenze e infine Milano (la Milano Fashion Week partirà il 23 febbraio). Durante il talk di apertura di, la presidente Silvia Venturini Fendi ha spiegato: “Roma fa parte di un sistema tripolare che si integra con Milano e Firenze ed ha un ruolo complementare e non competitivo. L’Italia resterà sempre il paese dei campanili, ma può essere punto di forza: in questo caso tre poli della moda hanno un senso. ...

