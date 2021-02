Allegria online con le avventure dei burattini di Mattia Zecchi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lontano da Ravenna, ma comunque a portata perché trasmesso in diretta su italiafestival.it, mentre il link diretto per assistere gratuitamente a questo ed agli eventi successivi sarà disponibile sul ... Leggi su ravennatoday (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lontano da Ravenna, ma comunque a portata perché trasmesso in diretta su italiafestival.it, mentre il link diretto per assistere gratuitamente a questo ed agli eventi successivi sarà disponibile sul ...

giovannidalloli : Allegria online con le avventure dei burattini di Mattia Zecchi - TgrRaiFVG : Il Carnevale online di Sior Anzoleto. Monfalcone non poteva non sentire il Carnevale anche in questo particolare 20… - demian_online : @magicaGrmente22 Non perseguendo la strategia #covidfree (come Nuova Zelanda) i #vaccini non possono che essere l'u… -