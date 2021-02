Vigili promossi a membri staff | il legale di De Luca | “Archiviazione | vicenda chiusa”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha richiesto l’del procedimento penale nei confronti del Presidente Dee degli altri indagati. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta e ha emesso decreto di, riconoscendo l’insussistenza dei reati contestati. Si ribadisce, come peraltro chiarito dal Governatore Denelle sedi proprie, che i componenti dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania hanno ricoperto, sulla base di un incarico fiduciario, il ruolo di addetti alla Segreteria del Presidente, svolgendo talvolta anche quello di autisti”. E’ quanto sottolinea, in una nota, l’avvocato e professore Andrea R. Castaldo,del presidente della Regione Campania ...

