Udinese, si ferma Deulofeu in allenamento. Parma a rischio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Problema per Gerard Deulofeu in casa Udinese: lo spagnolo è a rischio per la gara contro il Parma in quanto ha riportato una piccola infiammazione al ginocchio che sarà valutata nei prossimi giorni in vista del match di domenica contro gli emiliani. Foto: Sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

