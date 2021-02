"Tutto è reversibile, come dice Salvini. Tranne una cosa": la bordata di Vittorio Feltri (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un Vittorio Feltri allusivo, quello che prosegue a cinguettare sul governo di Mario Draghi. Tweet dopo tweet, il direttore di Libero continua a mostrare il suo scetticismo, continua a mostrare tutte le perplessità che si erano manifestate in modo dirompente dopo aver visto la squadra dei ministri, una squadra che Feltri aveva bollato come "vergognosa". Già, con i vari Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, solo per pescare tre nomi dal mazzo, quello partorito dall'ex governatore della Bce sembrava tutt'altro che lo sbandierato governo dei migliori. E lo scetticismo del direttore emerge anche da un ultimo allusivo tweet, nel quale tira in ballo anche Matteo Salvini. Nel cinguettio, Feltri scrive: "Tutto è reversibile, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Unallusivo, quello che prosegue a cinguettare sul governo di Mario Draghi. Tweet dopo tweet, il direttore di Libero continua a mostrare il suo scetticismo, continua a mostrare tutte le perplessità che si erano manifestate in modo dirompente dopo aver visto la squadra dei ministri, una squadra cheaveva bollato"vergognosa". Già, con i vari Roberto Speranza, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, solo per pescare tre nomi dal mazzo, quello partorito dall'ex governatore della Bce sembrava tutt'altro che lo sbandierato governo dei migliori. E lo scetticismo del direttore emerge anche da un ultimo allusivo tweet, nel quale tira in ballo anche Matteo. Nel cinguettio,scrive: ", ...

lettense1 : RT @vfeltri: Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana - bojacksarti : RT @vfeltri: Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana - alberto62x : RT @vfeltri: Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana - CVR74GRANATA : RT @vfeltri: Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana - ilfubannato : RT @vfeltri: Tutto è reversibile, come dice Salvini, tranne la cattiva politica italiana -

