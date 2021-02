Texas nel gelo, manca acqua ed energia e il Senatore va in vacanza: è polemica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ted Cruz, Senatore federale dello Stato del Texas, si è recato in vacanza in Messico, lasciando lo Stato nella morsa del gelo degli ultimi giorni. Molta polemica tra i residenti, rimasti senza acqua ed energia elettrica. I democratici ne chiedono le dimissioni immediate. Disagi in Texas a causa del freddo Negli ultimi giorni, il Texas sta vivendo una violenta tempesta invernale, con picchi di temperature basse fuori dalle medie stagionali. Il repentino cambiamento climatico ha causato diversi disagi alla popolazione texana. Oggi, per il quarto giorno consecutivo, molti abitanti non hanno trovato energia elettrica e acqua potabile nelle loro case. Le temperature basse hanno danneggiato ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ted Cruz,federale dello Stato del, si è recato inin Messico, lasciando lo Stato nella morsa deldegli ultimi giorni. Moltatra i residenti, rimasti senzaedelettrica. I democratici ne chiedono le dimissioni immediate. Disagi ina causa del freddo Negli ultimi giorni, ilsta vivendo una violenta tempesta invernale, con picchi di temperature basse fuori dalle medie stagionali. Il repentino cambiamento climatico ha causato diversi disagi alla popolazione texana. Oggi, per il quarto giorno consecutivo, molti abitanti non hanno trovatoelettrica epotabile nelle loro case. Le temperature basse hanno danneggiato ...

MarySpes : RT @Corvonero75: Nel 2011 avvenne la stessa tempesta fredda in Texas ma non ha minimamente causato la serie di danni attuali e la gente s… - MarcoScanavacca : RT @Corvonero75: Nel 2011 avvenne la stessa tempesta fredda in Texas ma non ha minimamente causato la serie di danni attuali e la gente s… - _justsonia : L’uomo può andare su Marte e nel mentre in Texas la gente muore di ipotermia perché non hanno elettricità (e in mol… - GinoKoltz : @Marco_dreams Nel frattempo, il Democratico che aveva perso le elezioni in Texas contro Cruz si da da fare. - miia_2018 : RT @Corvonero75: Nel 2011 avvenne la stessa tempesta fredda in Texas ma non ha minimamente causato la serie di danni attuali e la gente s… -