Terremoto di magnitudo 5.4 in Iran, feriti e case distrutte in decine di villaggi nel sudovest del Paese – Il video (Di giovedì 18 febbraio 2021) Una scossa di magnitudo 5.4 è stata registrata nella notte tra mercoledì e giovedì 18 febbraio nella città di Sisakht, nella provincia di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, nel sudovest dell'Iran. Le abitazioni di almeno 78 villaggi sono state colpite o distrutte dal sisma, che ha provocato anche il ferimento di almeno 30 persone rimaste coinvolte nei crolli. Parte della popolazione ha trascorso la notte fuori dalle proprie case per la paura di nuovi scosse sismiche. video: Afp/Ansa

