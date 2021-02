Switzerland Literary Prize | iscrizioni aperte fino al 15 aprile

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Loè il nuovo grande premio della Svizzera che nasce dall’esigenza di accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche. Un punto d’incontro dove mettersi in gioco in un paese dalla forte connotazione, paesaggistica, storica e culturale. Il premio organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus, celebre per le numerose manifestazioni di alto livello culturale, mette in palio assegni in franchi svizzeri, trofei e contratti editoriali per la realizzazione e la distribuzione delle opere sul mercato editoriale. Una sfida globale che trova nella confederazione Helvetica il terreno ideale per coltivare una nuova sfida letteraria. È possibile partecipare in più lingue: Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo, Inglese e nei vernacoli italiani e stranieri. La ...