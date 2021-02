Splatoon 3 annunciato ufficialmente con uscita nel 2022 (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultimo Direct di casa Nintendo è stato teatro dell’annuncio ufficiale di Splatoon 3, la cui uscita è attualmente prevista per il 2022 Le ultime ore sono state davvero roventi per Nintendo Switch, dato che la casa di Kyoto ha approfittato dell’ultimo Direct per mettere sul piatto tutta una serie di novità per la propria console ibrida, come potete ampiamente leggere nel nostro esaustivo recap. L’evento streaming ha riservato, però, la sorpresa più grande proprio nelle battute finali, durante le quali è stato ufficialmente svelato, per mezzo del trailer che vi proponiamo poco più in basso, Splatoon 3. Splatoon 3 arriva su Switch nel 2022 Il video ha mostrato un ambiente deserto, chiamato Splatlands, assieme ad un sistema unico di personalizzazione di uno dei ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’ultimo Direct di casa Nintendo è stato teatro dell’annuncio ufficiale di3, la cuiè attualmente prevista per ilLe ultime ore sono state davvero roventi per Nintendo Switch, dato che la casa di Kyoto ha approfittato dell’ultimo Direct per mettere sul piatto tutta una serie di novità per la propria console ibrida, come potete ampiamente leggere nel nostro esaustivo recap. L’evento streaming ha riservato, però, la sorpresa più grande proprio nelle battute finali, durante le quali è statosvelato, per mezzo del trailer che vi proponiamo poco più in basso,3.3 arriva su Switch nelIl video ha mostrato un ambiente deserto, chiamato Splatlands, assieme ad un sistema unico di personalizzazione di uno dei ...

