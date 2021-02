Spal, Colombarini: «Torneremo in Serie A senza passare dai playoff» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato degli obiettivi della sua squadra: ecco le dichiarazioni sulla promozione Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato in conferenza stampa. «L’unica cose che mi infastidisce è vedere la continua richiesta da parte di stampa e tifosi di portare a Ferrara innesti importanti, ma la Spal ce le ha già queste possibilità. Il nostro obiettivo è tornare in A e non ci siamo mai nascosti. Noi crediamo di arrivarci senza i play-off e siamo convinti di poter puntare al nostro obiettivo. Ma voglio ribadire che non abbiamo smobilitato il gruppo. Anzi, si sono tenuti anche giocatori che avevano richieste e acquistato altri che non sono venuti a gratis». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Simone, patron della, ha parlato degli obiettivi della sua squadra: ecco le dichiarazioni sulla promozione Simone, patron della, ha parlato in conferenza stampa. «L’unica cose che mi infastidisce è vedere la continua richiesta da parte di stampa e tifosi di portare a Ferrara innesti importanti, ma lace le ha già queste possibilità. Il nostro obiettivo è tornare in A e non ci siamo mai nascosti. Noi crediamo di arrivarcii play-off e siamo convinti di poter puntare al nostro obiettivo. Ma voglio ribadire che non abbiamo smobilitato il gruppo. Anzi, si sono tenuti anche giocatori che avevano richieste e acquistato altri che non sono venuti a gratis». Leggi su Calcionews24.com

