Sformato di cavolfiore

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 18 febbraio 2021) È il periodo migliore per questa ricetta: lo . Un piatto unico o un contorno veramente delizioso e facile da preparare. Vediamo insieme tutto il procedimento Ingredienti TEGLIA 26X16X7 600 g di700 g di latte 70 g di farina 70 g di burro (o 800 ml di besciamella) 120 g di pancetta 90 g di parmigiano grattugiato 3 cucchiai di pangrattato Noce moscata q.b. (facoltativa) Sale fino q.b. 2 cucchiai di olio evo Iniziamo la preparazione dello quindi per prima cosa lavate il, togliete il gambo centrale e grattugiatelo Ora, se non usate la besciamella pronta, fatela in maniera molto veloce: mettete a scaldare in un pentolino il latte (anche nel microonde), a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e aggiungete la farina tutta in una volta, mescolando con una frusta per evitare la formazione di ...