Scuola, si può ripartire in presenza e sicurezza per Anief solo con più classi e organici (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Siamo d’accordo sulla necessità di riaprire le scuole in presenza al 100%, così come sul fatto che la didattica a distanza abbia rappresentato un momento particolare, straordinario, e mai sostituibile rispetto alle lezioni in presenza. E’ però fondamentale cominciare a cambiare il numero di alunni per classe, evitare le classi pollaio, per sconfiggere la diffusione del virus dentro la Scuola, specie ora che si parla di diverse varianti che circolano”. Così Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della Scuola Anief, commenta l’ipotesi ventilata dal nuovo governo Draghi di riprendere le lezioni integralmente in presenza. “Non è possibile in una classe di 35 metri quadri mettere più di 15 alunni, la necessità di fare la didattica al 50-75% deriva dal ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Siamo d’accordo sulla necessità di riaprire le scuole inal 100%, così come sul fatto che la didattica a distanza abbia rappresentato un momento particolare, straordinario, e mai sostituibile rispetto alle lezioni in. E’ però fondamentale cominciare a cambiare il numero di alunni per classe, evitare lepollaio, per sconfiggere la diffusione del virus dentro la, specie ora che si parla di diverse varianti che circolano”. Così Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della, commenta l’ipotesi ventilata dal nuovo governo Draghi di riprendere le lezioni integralmente in. “Non è possibile in una classe di 35 metri quadri mettere più di 15 alunni, la necessità di fare la didattica al 50-75% deriva dal ...

