Oggi la fiducia alla Camera, alle 18 le conclusioni di Draghi poi il voto. Dalle 17 SPECIALE TGLA7 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio riparte da Montecitorio ma senza replica, subito il dibattito per la fiducia dopo i 262 sì ottenuti ieri al Senato. A mancare sono stati i voti dei dissidenti Cinquestelle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il presidente del Consiglio riparte da Montecitorio ma senza replica, subito il dibattito per ladopo i 262 sì ottenuti ieri al Senato. A mancare sono stati i voti dei dissidenti Cinquestelle ...

