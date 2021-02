Napoli, infermiere muore a 46 anni: “Si distingueva per bontà e sacrificio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un infermiere di 46 anni è deceduto in seguito ad un improvviso malore. Tiziano Neola lavorava presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Anche il primo cittadino Vincenzo Figliolia ha infatti dedicato a lui un messaggio su facebook. Tiziano era originario di Marano ma adottivo di Pozzuoli. Trascorreva lì gran parte delle sue giornate. Dedito al lavoro ha preso parte in prima linea alla tremenda attaglia al covid cercando di salvare più vite umane possibili. Queste le parole del collega Marcello sui social: “Questa sera è giunta una notizia straziante che colpisce e sconvolge la rianimazione dell’ospedale S.M. Delle Grazie. Tiziano Neola, un infermiere del reparto, ha improvvisamente lasciato questo mondo per volare tra gli Angeli, un posto che gli spetta di diritto per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Undi 46è deceduto in seguito ad un improvviso malore. Tiziano Neola lavorava presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Anche il primo cittadino Vincenzo Figliolia ha infatti dedicato a lui un messaggio su facebook. Tiziano era originario di Marano ma adottivo di Pozzuoli. Trascorreva lì gran parte delle sue giornate. Dedito al lavoro ha preso parte in prima linea alla tremenda attaglia al covid cercando di salvare più vite umane possibili. Queste le parole del collega Marcello sui social: “Questa sera è giunta una notizia straziante che colpisce e sconvolge la rianimazione dell’ospedale S.M. Delle Grazie. Tiziano Neola, undel reparto, ha improvvisamente lasciato questo mondo per volare tra gli Angeli, un posto che gli spetta di diritto per ...

