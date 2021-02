Marilyn Manson | il suo ex assistente | Minacciava la fidanzata di ucciderla | ho assistito agli abusi

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L'exdiha parlato apertamente deglisubiti dalla, ora moglie, del cantante in sua presenza. Le accuse asembrano diventare sempre più numerose e recenti e ora il suo exDan Cleary sostiene di avera dei momenti in cui il cantante ha minacciato di uccidere laLindsay Usich, ora diventata sua moglie. Le dichiarazioni sono state condivise durante il podcast Rare Form Radio che ha permesso di ripercorrere l'esperienza vissuta accanto al musicista dal 2014 al 2015. Dan Cleary ha dichiarato: "Hoa deglifisici compiuti da, come spingerla e ...

"...il suo sguardo era cambiato, era dimagrita, l'intera persona si era incupita" Dan Cleary , ex assistente personale didal 2014 al 2015, ha preso le difese di Evan Rachel Wood nella vicenda che dall'inizio del mese ha visto l'attrice e numerose donne (e non solo, vedi Wes Borland ) denunciare le ...