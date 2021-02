Mafia, a Palermo sequestro da 150 milioni al re dei supermercati Lucchese (Di giovedì 18 febbraio 2021) PALERMO – Sequestro da 150 milioni di euro eseguito dalla guardia di finanza di Palermo nei confronti dell’imprenditore della grande distribuzione alimentare Carmelo Lucchese, 55enne. Il provvedimento, deciso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale, è stato richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) PALERMO – Sequestro da 150 milioni di euro eseguito dalla guardia di finanza di Palermo nei confronti dell’imprenditore della grande distribuzione alimentare Carmelo Lucchese, 55enne. Il provvedimento, deciso dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale, è stato richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

