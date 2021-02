M5s, Fraccaro: ‘Espulsioni? Spiace, ma statuto è chiaro’. Brescia: ‘Dissidenti non hanno rispettato gli iscritti e il gruppo. Scissione già organizzata’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la decisione di 15 senatori M5s di votare contro la fiducia al governo Draghi, in dissenso dal gruppo e dalla decisione degli iscritti dopo il voto su Rousseau, è stato il capo politico reggente Vito Crimi ad annunciare l’espulsione. “Decisione corretta? Mi Spiace, perché abbiamo condiviso tante battaglie insieme e questo era il momento di restare uniti, ma il nostro statuto è chiaro”, ha rivendicato l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Convinto però che, al di là dei numeri inferiori del gruppo il M5s sarà “comunque decisivo al governo”: “Abbiamo detto sì per difendere le nostre conquiste, come il reddito di cittadinanza, oltre a mettere soldi nella transizione ecologica. Se non ce la faremo ce ne potremo andare dall’esecutivo e dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la decisione di 15 senatori M5s di votare contro la fiducia al governo Draghi, in dissenso dale dalla decisione deglidopo il voto su Rousseau, è stato il capo politico reggente Vito Crimi ad annunciare l’espulsione. “Decisione corretta? Mi, perché abbiamo condiviso tante battaglie insieme e questo era il momento di restare uniti, ma il nostroè chiaro”, ha rivendicato l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo. Convinto però che, al di là dei numeri inferiori delil M5s sarà “comunque decisivo al governo”: “Abbiamo detto sì per difendere le nostre conquiste, come il reddito di cittadinanza, oltre a mettere soldi nella transizione ecologica. Se non ce la faremo ce ne potremo andare dall’esecutivo e dalla ...

